Россия получит дополнительную квоту в гребле на Олимпийских играх 2020 года

Сборная России получит дополнительную квоту в мужской байдарке-двойке на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщается на официальном сайте Международной федерации гребли на байдарках и каноэ.

«Ряд федераций вернули олимпийские квоты, которые были им выделены на соответствующих чемпионатах мира, либо потому, что они достигли максимально допустимого количества спортсменов, либо из-за ограничений на количество квот на одного спортсмена.



Таким образом, Аргентина получила квоту в мужской байдарке-одиночке на дистанции 1000 метром. А Россия — в байдарке-двойке», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что на чемпионате мира россияне в этой дисциплине заняли 7-е место. Команду представляли Роман Аношкин и Владислав Литовка.