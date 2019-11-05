Россия получит дополнительную квоту в гребле на Олимпийских играх 2020 года

Сборная России получит дополнительную квоту в мужской байдарке-двойке на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщается на официальном сайте Международной федерации гребли на байдарках и каноэ.
«Ряд федераций вернули олимпийские квоты, которые были им выделены на соответствующих чемпионатах мира, либо потому, что они достигли максимально допустимого количества спортсменов, либо из-за ограничений на количество квот на одного спортсмена.
Таким образом, Аргентина получила квоту в мужской байдарке-одиночке на дистанции 1000 метром. А Россия — в байдарке-двойке», — говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, что на чемпионате мира россияне в этой дисциплине заняли 7-е место. Команду представляли Роман Аношкин и Владислав Литовка.
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