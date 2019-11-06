Глава ВАДА: вопрос об участии России в ОИ-2020 будет решаться заблаговременно

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди уверен, что решение о допуске или недопуске российских спортсменов к выступлениям на Олимпийских играх — 2020 в Токио будет принято заранее.
Напомним, решение о недопуске России к Олимпийским играм — 2016 принималось за несколько дней до старта соревнований.
«Думаю, сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы. У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии. Мы проводим аудит национальных антидопинговых организаций, аудит международных федераций. В этом вопросе мы сейчас разбираемся гораздо лучше, чем раньше.
Поэтому, покидая 31 декабря пост президента, я уверен, что повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно», – цитирует Риди ТАСС.
- 6 ноября 2019
-
00:04
- 5 ноября 2019
-
11:44
- 3 ноября 2019
-
15:52
- 2 ноября 2019
-
19:50
- 30 октября 2019
-
12:22
- 26 октября 2019
-
18:16
-
17:52
- 25 октября 2019
-
13:58
-
12:56
-
12:30
- 24 октября 2019
-
16:03
- 22 октября 2019
-
09:13
- 18 октября 2019
-
12:01
- 17 октября 2019
-
19:52
-
15:28
- 15 октября 2019
-
13:32
- 12 октября 2019
-
18:11
- 11 октября 2019
-
23:23
-
13:23
- 10 октября 2019
-
09:30
- 4 октября 2019
-
17:26
-
13:46
- 2 октября 2019
-
20:55
- 24 сентября 2019
-
12:02
- 23 сентября 2019
-
17:19
- 22 сентября 2019
-
12:24
-
11:24
- 19 сентября 2019
-
13:12
- 18 сентября 2019
-
21:41
- 17 сентября 2019
-
23:46
- 16 сентября 2019
-
18:00
- 11 сентября 2019
-
21:13
- 10 сентября 2019
-
14:18
- 8 сентября 2019
-
19:46
- 6 сентября 2019
-
21:46