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Глава ВАДА: вопрос об участии России в ОИ-2020 будет решаться заблаговременно

Глава ВАДА: вопрос об участии России в ОИ-2020 будет решаться заблаговременно
Летняя Олимпиада 0

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди уверен, что решение о допуске или недопуске российских спортсменов к выступлениям на Олимпийских играх — 2020 в Токио будет принято заранее.

Напомним, решение о недопуске России к Олимпийским играм — 2016 принималось за несколько дней до старта соревнований.

«Думаю, сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы. У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии. Мы проводим аудит национальных антидопинговых организаций, аудит международных федераций. В этом вопросе мы сейчас разбираемся гораздо лучше, чем раньше.

Поэтому, покидая 31 декабря пост президента, я уверен, что повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно», – цитирует Риди ТАСС.

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