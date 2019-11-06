Глава ВАДА: вопрос об участии России в ОИ-2020 будет решаться заблаговременно

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди уверен, что решение о допуске или недопуске российских спортсменов к выступлениям на Олимпийских играх — 2020 в Токио будет принято заранее.



Напомним, решение о недопуске России к Олимпийским играм — 2016 принималось за несколько дней до старта соревнований.



«Думаю, сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы. У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии. Мы проводим аудит национальных антидопинговых организаций, аудит международных федераций. В этом вопросе мы сейчас разбираемся гораздо лучше, чем раньше.



Поэтому, покидая 31 декабря пост президента, я уверен, что повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно», – цитирует Риди ТАСС.