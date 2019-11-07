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Дата проведения мужского марафона на Олимпийских играх — 2020 будет изменена

Дата проведения мужского марафона на Олимпийских играх — 2020 будет изменена
Летняя Олимпиада / Лёгкая атлетика 0

Организаторам придётся перенести дату проведения мужского марафона во время летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). Перенос связан с тем, что было решено проводить марафон не в Токио, а в северном городе Саппоро. Изначально планировалось, что марафон состоится 9 августа, в день церемонии закрытия Олимпиады.

«Провести марафон 9 августа будет невозможно, в этот день состоится церемония закрытия Игр. Нам придётся произвести изменения в расписании», — цитирует главу оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори Kyodo.

Марафон и соревнования по спортивной ходьбе были перенесены в Саппоро из-за жаркой погоды в Токио. Согласно предыдущим замерам, на протяжении трёх последних лет средняя температура воздуха в конце июля – начале августа в Токио превышала 30 градусов.

Комиссия МОК перенесла олимпийский марафон из Токио в Саппоро

Источник: Kyodo

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