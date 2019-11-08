Певец Доминго отказался от участия в культурной программе Игр в Токио

Легенда оперной сцены Пласидо Доминго решил, что не будет выступать на предолимпийских культурных мероприятиях в Японии, сообщает АР со ссылкой на организаторов Игр-2020 в Токио.
Первоначально Доминго должен был выступить на запланированном на апрель мероприятии, которое должно объединить оперу и традиционный японский театр Кабуки. Согласно официальному заявлению, певец отказался «из-за сложности проекта» и пожелал успеха организаторам.
Ни Доминго, ни оргкомитет Игр при этом не упоминали о скандале с сексуальными домогательствами, который разразился в отношении певца в августе 2019 года. Тогда сразу несколько женщин вспомнили о событиях 10-летней давности, когда Доминго был генеральным директором в Лос-Анджелесской опере.
Доминго опроверг обвинения, заявив, что все его действия были согласованы с женщинами. Однако организаторы Игр уже тогда задумались об отмене запланированого мероприятия с участием певца, имеющего скандальную репутацию.
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