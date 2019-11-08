Российские болельщики приобрели уже 3 тысячи билетов на Олимпиаду-2020

Онлайн-продажа билетов на игры ХХХII Олимпиады 2020 года началась в России 28 октября. На данный момент реализовано более трёх тысяч билетов.

Наибольшей популярностью пользуются лёгкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки в воду, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, теннис, тяжёлая атлетика, футбол, дзюдо, пляжный волейбол, фехтование, церемонии открытия и закрытия Игр.

«Билеты на церемонии открытия и закрытия Игр-2020, традиционно, являются самыми дорогими. Билет на церемонию открытия стоит 208 896 рублей в категории А, а в самой бюджетной категории Е — 10 118 рублей. На церемонию закрытия цены составляют от 10 118 до 154 496 рублей.

Стоимость билетов зависит от вида спорта, сессии (групповые этапы стоят дешевле, медальные зачеты, традиционно, на порядок дороже) и категории билета (категория А/В/С/D, где категория А — места с наиболее оптимальным обозрением спортивной арены). Поэтому разброс цены большой – от 2530 рублей (например, софтбол) до 208 тысяч рублей (церемония открытия, билет категории А)», — приводит слова представителя швейцарской компании АО «МАТЧ Хоспиталити АГ» Анны Багровой пресс-служба ОКР.

Продажа билетов будет осуществляться до последнего дня Игр, но количество билетов в подтверждённой квоте на Россию очень ограничено. Каждый человек может оформить не более 4 билетов на один день и не более 24 билетов в заказе суммарно.