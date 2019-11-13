Поздняков: в ОКР делают всё, чтобы избежать недопуска России к Олимпиаде — 2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что все спортивные структуры страны работают над тем, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпийских играх в Токио — 2020 под российским флагом.
«В нынешней турбулентной обстановке опасения, что россияне могут поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе, всегда существуют, но хочу сказать, что мы в ОКР вместе с коллегами делаем всё возможное, что в наших силах, чтобы избежать так называемых рисков, о которых сейчас много говорят. Олимпийские игры и все большие спортивные мероприятия сделаны для того, чтобы дать возможность спортсменам мирно соревноваться. Как бы ни складывалась обстановка, во главе угла стоит спорт.
Поэтому любые решения, которые принимаются у нас в Олимпийском комитете или в Международном олимпийском комитете, должны в первую очередь учитывать интересы спортсменов. Мы исходим из этого и все наши планы строим из того, что наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио без каких-либо ограничений», — цитирует Позднякова ТАСС.
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