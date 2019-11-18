Поздняков: есть уверенность, что российские спортсмены выступят на ОИ-2020

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о ситуации, которая сложилась с возможным отстранением России от Олимпийских игр 2020 года. Поздняков выразил уверенность, что россияне выступят на играх.

«Безусловно, у нас есть план, который предусматривает различные сценарии. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Но, надеюсь, разум должен восторжествовать. Повторюсь, нынешняя ситуация очень сильно отличается от той, что сложилась перед Играми в Пхёнчхане. И те спортсмены, которые действительно невиновны в текущей ситуации, не должны быть никоим образом наказаны. Их право — иметь возможность полноправного участия в Олимпийских играх. Не под олимпийским флагом, не в нейтральном статусе. А именно, как представители Олимпийской команды России под эгидой ОКР.

Наши спортсмены будут выступать в Токио, поскольку они не имеют отношения к обвинениям по текущему вопросу. У меня есть уверенность в этом. Когда речь идёт о каких-то возможных несоответствиях, то эта история в любом случае касается периода пяти-восьмилетней давности. Речь идёт уже, по сути, о другом поколении, и проводить параллели между нынешними олимпийцами и потенциальными подозреваемыми, которые могут обнаружиться в каких-то там базах… Это абсолютно неправильно. Самое интересное, что это понимают даже те, кто нас активно критикует сегодня», — цитирует Позднякова РИА «Новости».