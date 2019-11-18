Глава ОКР: россияне могут претендовать на медали в 23 видах спорта на ОИ-2020

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от летних Олимпийских игр, которые в 2020 году будут проходить в Токио (Япония). Поздняков предположил, что российские спортсмены смогут превзойти результат предыдущих Игр.
«В целом 25 золотых медалей в олимпийских дисциплинах — это неплохой показатель. 19 золотых медалей у нас было в Рио, 20 — в Лондоне. В Токио может быть сделан шаг вперёд. За первыми двумя командами (США и Китай. — Прим. «Чемпионата») мы на данный момент не угонимся, такова объективная картина.
Тем не менее у нас, по последним результатам, российские участники могут претендовать на медали в 23 видах спорта. Вот это сейчас очень важный показатель. В общем, я достаточно оптимистично смотрю на ситуацию, судя по этому сезону», — цитирует Позднякова РИА «Новости».
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