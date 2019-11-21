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Забелинская получила разрешение на выступление на Олимпиаде за Узбекистан

Забелинская получила разрешение на выступление на Олимпиаде за Узбекистан
Летняя Олимпиада / Велоспорт 0

Трёхкратный призёр Олимпийских игр велосипедистка Ольга Забелинская выступит под флагом Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию велоспорта Узбекистана (ФВУ).

«Ольга сможет выступить на Олимпийских играх в Токио», — сообщили агентству в ФВУ.

Напомним, 39-летняя уроженка Санкт-Петербурга летом 2018 года сменила российское спортивное гражданство на узбекистанское. Выступление велогонщицы в Токио в составе новой сборной находится под вопросом из-за необходимости обусловленного переходом двухгодичного пребывания на спортивном карантине, который прописан в Олимпийской хартии.

Ранее стало известно, что Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) не станет препятствовать смене спортивного гражданства Забелинской.

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