Забелинская получила разрешение на выступление на Олимпиаде за Узбекистан

Трёхкратный призёр Олимпийских игр велосипедистка Ольга Забелинская выступит под флагом Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию велоспорта Узбекистана (ФВУ).
«Ольга сможет выступить на Олимпийских играх в Токио», — сообщили агентству в ФВУ.
Напомним, 39-летняя уроженка Санкт-Петербурга летом 2018 года сменила российское спортивное гражданство на узбекистанское. Выступление велогонщицы в Токио в составе новой сборной находится под вопросом из-за необходимости обусловленного переходом двухгодичного пребывания на спортивном карантине, который прописан в Олимпийской хартии.
Ранее стало известно, что Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) не станет препятствовать смене спортивного гражданства Забелинской.
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