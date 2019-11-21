Видео: как Лукашенко отчитал чиновников перед Олимпийскими играми в Токио

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил спортивных чиновников, что в случае неудовлетворительного результата на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, они могут в страну «не возвращаться».
«Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами. Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что, если вы туристами туда съездите и вернётесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не как руководитель общественной организации (Лукашенко является президентом НОК Беларуси. — Прим. «Чемпионата»). Понимайте меня, как хотите.
Все мы несём ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — «ай, это президент». Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим», — сказал президент Беларуси.
Видео выступления Александра Лукашенко доступно на «Чемпионате».
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