Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Летняя Олимпиада / Новости /

Видео: как Лукашенко отчитал чиновников перед Олимпийскими играми в Токио

Видео: как Лукашенко отчитал чиновников перед Олимпийскими играми в Токио
Летняя Олимпиада 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил спортивных чиновников, что в случае неудовлетворительного результата на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, они могут в страну «не возвращаться».

«Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами. Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что, если вы туристами туда съездите и вернётесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не как руководитель общественной организации (Лукашенко является президентом НОК Беларуси. — Прим. «Чемпионата»). Понимайте меня, как хотите.

Все мы несём ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — «ай, это президент». Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим», — сказал президент Беларуси.

Видео выступления Александра Лукашенко доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Летняя Олимпиада
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019