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В Федерации спортивной гимнастики рассказали о чистоте российских спортсменов

В Федерации спортивной гимнастики рассказали о чистоте российских спортсменов
Летняя Олимпиада / Спортивная гимнастика 0

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов выразил уверенность, что Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ сделает всё, чтобы Россия смогла полноценно принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

«Президент федерации выразил уверенность в том, что министерство спорта Российской Федерации и Олимпийский комитет России сделают всё возможное для обеспечения полноценного и полноправного участия российских спортсменов на предстоящих Играх. Титов подчеркнул, что в российской гимнастике не было ни одного случая нарушения антидопинговых правил», — сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФГСР.

Передача Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) данных Московской антидопинговой лаборатории было обязательным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Российская сторона передала базу данных в январе 2020 года. Но в ВАДА зафиксировали следы изменения данных.

Из-за изменения данных России грозят новые санкции. Так, ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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