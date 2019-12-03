МОК разрешил бывшей россиянке Харенковой выступать за Грузию на Олимпиаде-2020

Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях по спортивной гимнастике в составе сборной России Мария Харенкова сможет выступить на Олимпийских играх в Токио за сборную Грузии, об этом сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
«В соответствии с договоренностями между национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями одобрен ряд переходов. Так, россиянка Мария Харенкова сможет выступить за Грузию на Олимпиаде-2020 в Токио», — сказал Адамс на пресс-конференции исполкома МОК.
Харенкова является также чемпионкой Европы 2014 года в упражнении на бревне, серебряным призёром чемпионата Европы в многоборье (2015) и бронзовым призёром в командных соревнованиях (2014).
Кроме того, Мария становилась чемпионкой России и призёром национального Кубка.
На юниорском чемпионате Европы 2012 года Харенкова завоевала золотые медали в командных соревнованиях, вольных упражнениях и на бревне, а также бронзу в опорном прыжке.
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