МОК изменит порядок выхода команд во время церемонии открытия Олимпийских игр

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что будет введён новый порядок выхода команд на парад спортсменов на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Изменения произойдут с ОИ-2020 в Токио.

«Мы сообщаем, что будет изменён порядок выхода команд во время церемонии открытия Игр. Новые правила начнут действовать с Олимпиады-2020 в Токио. Теперь в конце будут выходить сборные, которые примут следующие летние Игры. Таким образом, на Олимпиаде в Токио закрывать парад будут США, Франция и Япония», — заявил Адамс на пресс-конференции, которую транслировал канал МОК в YouTube.

Адамс отметил, что второй командой, которая выйдет на парад после сборной Греции, будет команда беженцев.

Олимпиада в Токио будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года.