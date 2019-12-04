В МОК не знают механизмов принятия решения по санкциям в отношении России

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что ему не известен точный механизм принятия решения по вопросу, который касается введения санкций в отношении российских спортсменов. Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вынесет вердикт 9 декабря.
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
«Мы обговаривали этот вопрос. Дискуссия была длительной. Мы осуждаем действия спортсменов, причастных к манипуляциям с допинг-пробами. Это атака на спорт. Нужно дождаться решения исполкома ВАДА, а затем можно будет сделать заявление», — сказал Адамс на пресс-конференции, которую транслировал канал МОК в YouTube.
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