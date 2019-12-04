Оргкомитет Олимпиады-2020 изменил расписание марафона и спортивной ходьбы

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр 2020 года пересмотрели расписание соревнований в спортивной ходьбе и марафоне.
Ранее соревнования были перенесены в Саппоро, где температура в течение дня на несколько градусов ниже, чем в Токио.
Как сообщает официальный сайт МОК, в Саппоро местом проведения соревнований в спортивной ходьбе и марафоне был утверждён парк Одори. Были согласованы петли в 1 и 2 км для спортивной ходьбы и 20-километровая петля для первого этапа марафона. Вторую часть маршрута утвердят к середине декабря.
График соревнований Игр 2020 года в этих видах программы также был изменён. Женский марафон пройдёт 8 августа, а не 2 августа, как анонсировалось ранее. Мужской марафон традиционно состоится в последний день Олимпиады — 9 августа. Соревнования в спортивной ходьбе на 20 км у женщин пройдут 7 августа, у мужчин — 6 августа, на дистанции 50 км у мужчин — 7 августа.
Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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