Венедиктов призвал Лукашенко дать российским спортсменам выступить за Беларусь

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр в Токио-2020.
«Очень похоже, что 9 декабря будет бан для России, однако баны бывают разными. Давайте всё-таки дождёмся 9 декабря, а уже потом, после подписания 8 декабря Союзного договора с Белоруссией… Я на месте Александра Григорьевича Лукашенко всем невиновным российским спортсменам дал бы белорусский флаг. Союзное государство. Предложил бы ему такой вариант.
Пусть спортсмены участвуют в Олимпиаде под белорусским флагом, а потом, когда эти уроды, которые их подставили, уйдут от этой темы — и под российский флаг они вернутся. Я сейчас забочусь о спортсменах. Важно, чтобы не было простоя, чтобы годы тренировок не пропали зря.
Александр Григорьевич, если, не дай бог, наших спортсменов отправят в бан, дайте им возможность выступить либо под флагом Белоруссии, либо Союзного государства», — заявил Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы».
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