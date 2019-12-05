Оргкомитет Олимпиады-2020 перенёс соревнования по триатлону и конному спорту

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) принял решение перенести соревнования по триатлону и конному спорту на более ранее время из-за возможной жары, сообщает Reuters.
Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года. Предполагается, что температура днём в период Игр будет стабильно превышать 30 градусов по Цельсию, а повышенная влажность создаст дополнительный дискомфорт.
Начало соревнований по триатлону перенесено с 7:30 на 6:30 по местному времени. Старты в конном спорте начнутся не в 8:30, как сообщалось ранее, а в 7:30 и 8:00.
Ранее Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр 2020 года пересмотрели расписание соревнований в спортивной ходьбе и марафоне. Соревнования были перенесены в Саппоро, где температура в течение дня на несколько градусов ниже, чем в Токио.
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