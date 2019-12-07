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Поздняков: российские спортсмены на Олимпиаде будут представлять ОКР

Поздняков: российские спортсмены на Олимпиаде будут представлять ОКР
Летняя Олимпиада 0

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги планового олимпийского саммита, который прошёл сегодня, 7 декабря.

«Не обошли вниманием вопросы антидопинга, я выступал с заявлением по этому вопросу после действующего президента ВАДА господина Крейга Риди. Я акцентировал внимание на том, что при очевидном несовпадении позиций экспертов ВАДА и российских экспертов, безусловным фактом является то, что такие вопросы должны финально решаться в спортивном арбитраже. Это обычная юридическая практика, когда две стороны не могут договориться.

На что я обратил особое внимание — российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация. Российские атлеты — самые тестируемые в этой истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить.

Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России», — цитирует Позднякова ТАСС.

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