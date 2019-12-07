Поздняков: российские спортсмены на Олимпиаде будут представлять ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги планового олимпийского саммита, который прошёл сегодня, 7 декабря.
«Не обошли вниманием вопросы антидопинга, я выступал с заявлением по этому вопросу после действующего президента ВАДА господина Крейга Риди. Я акцентировал внимание на том, что при очевидном несовпадении позиций экспертов ВАДА и российских экспертов, безусловным фактом является то, что такие вопросы должны финально решаться в спортивном арбитраже. Это обычная юридическая практика, когда две стороны не могут договориться.
На что я обратил особое внимание — российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация. Российские атлеты — самые тестируемые в этой истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить.
Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России», — цитирует Позднякова ТАСС.
- 7 декабря 2019
-
17:16
- 5 декабря 2019
-
10:19
- 4 декабря 2019
-
19:05
-
14:38
-
00:56
- 3 декабря 2019
-
22:41
-
21:47
-
13:16
- 28 ноября 2019
-
18:21
-
17:45
-
12:24
-
12:17
- 25 ноября 2019
-
22:39
- 21 ноября 2019
-
21:29
-
19:36
-
18:23
- 19 ноября 2019
-
11:29
- 18 ноября 2019
-
18:20
-
17:31
-
10:02
-
09:27
- 13 ноября 2019
-
23:53
- 8 ноября 2019
-
21:56
-
17:42
- 7 ноября 2019
-
11:14
- 6 ноября 2019
-
00:04
- 5 ноября 2019
-
11:44
- 3 ноября 2019
-
15:52
- 2 ноября 2019
-
19:50
- 30 октября 2019
-
12:22
- 26 октября 2019
-
18:16
-
17:52
- 25 октября 2019
-
13:58
-
12:56
-
12:30