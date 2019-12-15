Олимпийский манифест Пьера де Кубертена выставлен на торги

Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена выставлен на торги. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Sotheby's.
«В 1892 году французский аристократ, педагог и защитник лёгкой атлетики Пьер де Кубертен изложил свою мечту о возрождении древних Олимпийских игр. Мы пригласили четырех олимпийцев — бегуна Линфорда Кристи, пловца Марка Фостера, гимнастку Ребекку Винг и прыгунью в длину Джейд Джонсон, чтобы воплотить в жизнь его слова.
Этот документ, написанный в виде 14-страничной рукописи, впервые будет представлен обычным посетителям с 14 по 17 декабря в нашей галерее. Аукцион пройдёт 18 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы.
Видео доступно на странице дома Sotheby's в «Инстаграме».
Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр и лозунг «Быстрее, выше, сильнее». Стартовая цена лота с его манифестов — $ 500 тыс.
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