Олимпийский манифест Пьера де Кубертена выставлен на торги

Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена выставлен на торги. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Sotheby's.



«В 1892 году французский аристократ, педагог и защитник лёгкой атлетики Пьер де Кубертен изложил свою мечту о возрождении древних Олимпийских игр. Мы пригласили четырех олимпийцев — бегуна Линфорда Кристи, пловца Марка Фостера, гимнастку Ребекку Винг и прыгунью в длину Джейд Джонсон, чтобы воплотить в жизнь его слова.

Этот документ, написанный в виде 14-страничной рукописи, впервые будет представлен обычным посетителям с 14 по 17 декабря в нашей галерее. Аукцион пройдёт 18 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы.

Видео доступно на странице дома Sotheby's в «Инстаграме».

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр и лозунг «Быстрее, выше, сильнее». Стартовая цена лота с его манифестов — $ 500 тыс.