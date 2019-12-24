Егорян: планирую взять в Токио две золотые медали

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию Яна Егорян поделилась ожиданиями от олимпийского турнира 2020 года в Токио. Россиянка призналась, что ставит амбициозные цели. Она намеревается завоевать в Токио две золотые медали.
«Если перед той Олимпиадой я была на сто процентов уверена, что поеду на Игры, то сейчас могу сказать, что всё будет решаться в процессе отбора. Пока не отберусь, загадывать не хочу. Точнее так: есть цель, для выполнения этой цели есть этапы. Первый шаг – отобраться, второй – поехать туда, третий – выиграть. Да, я планирую взять в Токио две золотые олимпийские медали, но для этого сначала нужно попасть в состав национальной команды», — цитирует Егорян РИА «Новости».
Егорян выиграла золото в индивидуальных и командных соревнованиях по сабле на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
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