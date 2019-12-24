Лукашенко допустил, что Беларусь может помочь чистым российским спортсменам на Олимпиаде

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова помочь чистым российским спортсменам на Олимпийских играх 2020 года в Токио, если будет достигнута соответствующая договорённость между спортивными федерациями.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Нужно садиться и договариваться. Если федерации решат вопрос, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу, а мы родные. Не исключаю такой вариант, если это актуально для россиян», — сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».