Гамова — о составе группы на ОИ: есть риск вообще не выйти дальше

Двукратная чемпионка мира, куратор женских юниорских сборных России Екатерина Гамова прокомментировала состав группы, в которую попала женская сборная России по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«С одной стороны, хорошо, что столько сильных команд сразу. При определённых раскладах может быть легче в плей-офф. С другой стороны, есть риск вообще не выйти дальше. Мы никогда никого не боялись, и, думаю, сейчас не стоит начинать. Чемпионат России в этом сезоне заканчивается рано, будет время отдохнуть и хорошо подготовиться под этих соперников», — цитирует Гамову пресс-служба национальной команды на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» сборной России по волейболу.

Женская команда России сыграет в группе B. Её соперниками будут сборные Китая, США, Италии, Аргентины и Турции. Согласно регламенту турнира в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из группы.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.