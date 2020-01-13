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Гамова — о составе группы на ОИ: есть риск вообще не выйти дальше

Гамова — о составе группы на ОИ: есть риск вообще не выйти дальше
Летняя Олимпиада / Волейбол 0

Двукратная чемпионка мира, куратор женских юниорских сборных России Екатерина Гамова прокомментировала состав группы, в которую попала женская сборная России по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«С одной стороны, хорошо, что столько сильных команд сразу. При определённых раскладах может быть легче в плей-офф. С другой стороны, есть риск вообще не выйти дальше. Мы никогда никого не боялись, и, думаю, сейчас не стоит начинать. Чемпионат России в этом сезоне заканчивается рано, будет время отдохнуть и хорошо подготовиться под этих соперников», — цитирует Гамову пресс-служба национальной команды на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» сборной России по волейболу.

Женская команда России сыграет в группе B. Её соперниками будут сборные Китая, США, Италии, Аргентины и Турции. Согласно регламенту турнира в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из группы.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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