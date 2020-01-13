Молибога: ох какая группа у мужской сборной! Самая сложная группа

Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Олег Молибога прокомментировал состав группы мужской сборной России по волейболу на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Российские волейболисты сыграют в группе B, где их соперниками станут команды Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал.

«Ох какая группа у мужской сборной! Группа, где играют хозяева Олимпиады японцы, значительно слабее. У нас самая сложная группа. Конечно, интереснее сразу проверить свои силы с такими командами, как Бразилия, США. Трудно будет, тяжело, но если выдержим и хорошо сыграем, то после такой группы сборной России легче будет разбираться в плей-офф с соперниками из второй группы», — приводит слова Молибоги РИА «Новости».