Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио создал целевую группу по противодействию коронавирусу

В оргкомитете Олимпийских игр-2020 в Токио создали специальную целевую группу, которая будет взаимодействовать с органами общественного здравоохранения в рамках борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Глава организационного комитета Токио-2020 Тосиро Муто заявил, что лично возглавил новую рабочую группу, первое заседание которой прошло 4 февраля.

Ранее сообщалось, что вопрос о переносе Олимпиады не обсуждался, а подготовка к её проведению продолжалась в обычном темпе.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По данным на 6 февраля, количество заболевших в КНР превысило 28 тыс. человек.