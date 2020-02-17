Объявлен девиз Олимпийских игр в Токио
Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио огласили девиз предстоящих соревнований — «Объединённые чувством» (United by emotion), сообщается на официальном сайте Игр. Девиз подчёркивает роль спорта в объединении людей.
«Спорт даёт людям возможность испытывать всё разнообразие эмоций и страстей. Игры 2020 года в Токио позволят людям ощутить смелость и соревновательный дух. В этом и заключается сила спорта — возможность объединить людей благодаря эмоциям», — говорится в сообщении.
Ранее глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Тосиро Муто признался, что обеспокоен ситуацией с коронавирусом, который может поставить под угрозу проведение соревнований.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом
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