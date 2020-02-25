Министр здравоохранения Японии: говорить об отмене Олимпиады рано

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио (Япония), посвящённой ситуации с распространением эпидемии коронавируса в стране, заявил, что «говорить об отмене Олимпиады рано», информирует Reuters.
Вчера, 24 февраля, в Японии было зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. В Токио было проведено совещание инфекционистов и других экспертов о разработке основ комплексной программы борьбы со вспышкой эпидемии.
В начале февраля глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто выразил обеспокоенность ситуацией с вирусом.
Кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли заявил, что столица Великобритании будет готова принять Игры-2020, если Токио не сможет это сделать из-за коронавируса. Японская сторона выразила недовольство данным предложением.
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