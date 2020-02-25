Вопрос возможной отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса будет рассмотрен в конце мая

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что окончательное решение по поводу проведения Олимпийских игр—2020 в Токио будет принято через три месяца.
«Надо подождать до конца мая. Надеемся, ситуация с эпидемией вируса окажется под контролем. Если этого не произойдёт, будем рассматривать вариант с отменой Олимпиады», — цитирует Паунда AP News.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). За пределами страны случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию.
Китайские власти зафиксировали 2663 летальных исхода. Выздоровели более 27,2 тыс. человек. За всё время распространения вируса число заразившихся превысило 77 тыс.
Вчера, 24 февраля, в Японии было зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. В Токио было проведено совещание инфекционистов и других экспертов о разработке основ комплексной программы борьбы со вспышкой эпидемии.
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