Вопрос возможной отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса будет рассмотрен в конце мая

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что окончательное решение по поводу проведения Олимпийских игр—2020 в Токио будет принято через три месяца.

«Надо подождать до конца мая. Надеемся, ситуация с эпидемией вируса окажется под контролем. Если этого не произойдёт, будем рассматривать вариант с отменой Олимпиады», — цитирует Паунда AP News.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). За пределами страны случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию.

Китайские власти зафиксировали 2663 летальных исхода. Выздоровели более 27,2 тыс. человек. За всё время распространения вируса число заразившихся превысило 77 тыс.

Вчера, 24 февраля, в Японии было зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. В Токио было проведено совещание инфекционистов и других экспертов о разработке основ комплексной программы борьбы со вспышкой эпидемии.