Пятикратный чемпион ОИ Торп — о коронавирусе: на месте спортсменов я был бы встревожен

Пятикратный олимпийский чемпион, бывший австралийский пловец Йан Торп оценил ситуацию с коронавирусом в свете предстоящих Игр в Токио.
«На месте спортсменов я был бы встревожен. Нам нужно узнать точку зрения ведущих специалистов о том, какому риску может подвергнуться наша команда, какой риск для других стран и как можно провести Олимпийские игры без угрозы для спортсменов.
Думаю, решение должен для себя принять каждый спортсмен. Вне зависимости от их желания выступить они должны в первую очередь думать о своём здоровье», — приводит слова Торпа Reuters.
Ранее член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что окончательное решение по поводу проведения Олимпийских игр—2020 в Токио будет принято через три месяца. Однако организаторы Игр-2020 уточнили, что слова Паунда не являются официальной позицией МОК.
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