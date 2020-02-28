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Оргкомитет Олимпиады-2020 исключил отмену или перенос Игр из-за коронавируса

Оргкомитет Олимпиады-2020 исключил отмену или перенос Игр из-за коронавируса
Олимпиада 2020 0

У Токио нет плана «Б» по проведению Олимпийских игр, несмотря на тревогу по поводу распространения коронавируса в Японии и в других странах.

«Игры пройдут так, как и планировалось, не будет никаких изменений. Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы могли бы принять иное решение о переносе или отмене Игр. В моей голове вообще нет никаких мыслей об изменениях», — цитирует Reuters заместителя гендиректора оргкомитета Олимпиады-2020 при правительстве Токио Кацуру Эне.

Вложив в подготовку Игр около $ 12 млрд, Япония стремится подавить опасения об их отмене или переносе в другое место.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация «полностью привержена» проведению Олимпийских игр по графику — с 24 июля по 9 августа.

При этом Япония рассматривает возможность изменения маршрута и длительности эстафеты Олимпийского огня.

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