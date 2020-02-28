Бах: МОК полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио

Президент МОК Томас Бах в беседе с японскими СМИ выразил надежду на то, что Олимпийские игры в Токио состоятся и начнутся 24 июля.

«Это то, ради чего мы работаем. В подготовке к Играм и квалификации наблюдается единство и солидарность олимпийского движения. Очень горжусь, что так много национальных олимпийских комитетов, стран, федераций работают вместе, чтобы решить проблему коронавируса. Думаю, что любое сравнение с мировой войной не соответствует действительности.

Никоим образом не готов подлить масла в огонь слухов. Мы говорим о реальности, а не о слухах. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить процедуру квалификации и одновременно защитить безопасность спортсменов. Именно это мы и делаем в сотрудничестве с японскими властями, в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, а также в сотрудничестве с Китайским олимпийским комитетом, властями и со многими НОК.

МОК в сотрудничестве со всеми властями и НОК полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио, которые начнутся 24 июля», — приводит слова Баха АР.