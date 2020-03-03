Международный олимпийский комитет сделал заявление по датам проведения Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление по поводу дат проведения Олимпийских игр в Токио, которое находилось под вопросом из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

«Исполнительный совет МОК сегодня заявил о полной уверенности в успешном проведении Олимпийских игр в Токио в ранее установленные даты: с 24 июля по 9 августа.



Рабочая группа, которая включает в себя членов МОК, правительства Японии, Всемирной организации здравоохранения организаторов Игр в Токио, была создана в середине февраля. МОК уважает и поддерживает принятые меры, которые составляют важную часть безопасного и защищённого проведения Игр.



МОК призывает спортсменов продолжать готовиться к Олимпийским играм. Комитет продолжит поддерживать атлетов, предоставляя актуальную информацию о возможных изменениях», – сказано в заявлении.