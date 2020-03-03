Бах призвал спортсменов готовиться к ОИ-2020, несмотря на угрозу коронавируса

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в очередной раз заявил, что организация не планирует переносить Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио. Ранее появились слухи, согласно которым Олимпийские игры могут перенести из-за угрозы коронавируса. Но, по словам Баха, предпосылок к этому нет.
«После плотной дискуссии мы выражаем уверенность в успехе Олимпиады в Токио. Наша рабочая группа функционирует с середины февраля. В неё входят представители МОК, оргкомитета игр, города Токио и Всемирной организации здравоохранения.
Мы уверены в полном успехе Олимпийских игр. Рабочая группа продолжит свою деятельность. Я же призываю спортсменов готовиться к Олимпиаде с полной самоотдачей», — цитирует Баха пресс-служба МОК.
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