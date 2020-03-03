Представитель МОК: убеждены, что Олимпийские игры пройдут в запланированный срок

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире. Ранее появились слухи, согласно которым МОК может отказаться от проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Как я уже сказал, мы получаем рекомендации от компетентных органов. До сих не было объявлено о всемирной эпидемии. Мы заявляем: игры пройдут в установленный срок. Конечно, могут возникнуть проблемы во время квалификаций. Мы тесно сотрудничаем с национальными комитетами для того, чтобы обеспечить участие спортсменов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить проведение игр в июле.
Мы убеждены, что игры пройдут в тот срок, как и было запланировано заранее. На этот счёт было много спекуляций, но от меня вы получите один и тот же ответ. Мы уже приняли решение, что Игры состоятся. Мы не собираемся его менять. Это решили все органы, принимая во внимание всю информацию, которая у нас есть.
Возможно ли проведение игр за пределами Японии? Возможно, но я сомневаюсь на этот счёт», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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