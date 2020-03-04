Глава МОК Бах: вопросами о коронавирусе меня подталкивают к спекуляциям на эту тему

Президент Междунарожного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о возможной отмене Олимпийских игр в Токио — 2020 из-за распространения коронавируса.
«Вы знаете, в прошлом у нас уже было много подобных ситуаций. За несколько месяцев до последних зимних Игр мы не знали, смогут ли они пройти на Корейском полуострове. Тогда мы говорили о ракетах, ядерных ударах и бойкотах, о мире и войне. За несколько месяцев до Игр в Рио мы говорили о вирусе Зика. Тогда мы тоже вели активные консультации со Всемирной организацией здравоохранения, и тогда нам поступали те же вопросы, что и сейчас.
Вы меня постоянно спрашиваете о коронавирусе, подталкивая к тому, чтобы спекулировать на эту тему. Но могу вас заверить, что не устану повторять то, что заявил ранее», — цитирует Баха ТАСС.
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