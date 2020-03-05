Сборные смогут выставлять двух знаменосцев на церемонию открытия Олимпийских игр

Начиная с Олимпийских игр в Токио, которые пройдут грядущим летом, каждая сборная сможет выставить двух знаменосцев разного пола на парад спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Олимпийские игры в Токио будут первыми гендерно-сбалансированными Играми в истории с участием 48,8% женщин. Исполнительный комитет МОК принял решение, что впервые в истории каждую сборную, участвующую в Играх, должны представлять как минимум один мужчина и одна женщина. Помимо этого, мы изменили некоторые правила, и теперь Национальные олимпийские комитеты смогут представить двух знаменосцев разного пола на церемонии открытия Игр. Этими двумя решениями МОК хочет донести до всего мира, что гендерный баланс – это реальность Олимпийских игр», – прокомментировал инициативу президент МОК Томас Бах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.