Отборочный турнир ОИ-2020 по тхэквондо перенесли из Милана в Москву из-за коронавируса
Европейский отборочный турнир по тхэквондо на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года будет проходить в Москве, сообщает пресс-служба Европейского союза тхэквондо.
Изначально предполагалось, что квалификационные соревнования будут проходить с 17 по 19 апреля в Милане, но их перенесли из Италии в Россию из-за угрозы распространения коронавируса. В российской столице отборочный турнир будет проходить с 16 по 18 апреля.
Примечательно, что и азиатский отборочный турнир по тхэквондо был перенесён. Первоначально он должен был проходить в городе Уси (Китай). Теперь же соревнования состоятся в Аммане (Иордания).
В Италии число заболевших коронавирусом уже превысило 2700 человек. Более 100 человек умерли в результате болезни.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене из-за коронавируса пройдёт без зрителей
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