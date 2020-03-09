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Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Олимпиада 2020 0

Церемония зажжения олимпийского огня Игр 2020 года в Токио пройдёт без зрителей в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом сообщают на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Греции.

Сообщается, что НОК принял решение провести церемонию без зрителей после введения правительством Греции мер по противодействию распространению коронавируса. Организаторы допустят на церемонию только аккредитованных гостей из Международного олимпийского комитета (МОК) и организационного комитета Олимпийских игр в Токио.

Церемония зажжения олимпийского огня пройдёт 12 марта в Древней Олимпии. Передача олимпийского огня организаторам ОИ-2020 пройдёт 19 марта на стадионе в Афинах, после чего в течение восьми дней по всей стране будет проходить эстафета огня.

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