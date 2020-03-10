Олимпийские квалификационные турниры по дзюдо отменены из-за коронавируса

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение об отмене олимпийских квалификационных турниров из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте IJF.
Отменены все турниры, которые должны были пройти до 30 апреля. В список вошли турнир серии «Большой шлем» в Екатеринбурге, а также этапы Гран-при в Тбилиси (Грузия) и Анталье (Турция).
«Мы находимся в трудом положении, когда нам просто необходимо принять радикальное решение, чтобы защитить всех причастных и соблюсти мировые требования к мерам безопасности. К несчастью, нынешняя ситуация опасна и критична со многих точек зрения. Безопасность спортсменов в трудные времена имеет первостепенное значение. Мы обеспечим всем участникам соревнований равные шансы при отборе на Олимпийские игры», – сказано в заявлении федерации.
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