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Президент МОК не исключает отмены Олимпийских игр

Президент МОК не исключает отмены Олимпийских игр
Олимпиада 2020 0

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не стал полностью исключать возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио — 2020 из-за пандемии коронавируса.

«Будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Нельзя забывать о проблемах с квалификационными соревнованиями Олимпиады. В некоторых видах спорта они по-прежнему не завершены, а значит, находятся под угрозой. В таких условиях мы вынуждены крайне гибко реагировать на проблемы.

Очень рассчитываем на то, что 24 июля пройдёт торжественная церемония открытия Олимпийских игр. У нас есть четыре с половиной месяца, и мы намерены использовать их, чтобы Игры прошли без всяких проблем», — цитирует Баха Kicker.

Летние Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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