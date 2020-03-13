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Исинбаева: нет сомнений, что открытие Олимпиады состоится в запланированный день

Исинбаева: нет сомнений, что открытие Олимпиады состоится в запланированный день
Олимпиада 2020 / Академическая гребля 0

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева отреагировала на слухи о возможной отмене Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с распространением коронавируса. Исинбаева выразила уверенность, что Игры состоятся в запланированный срок.

«Что касается пандемии, да, сейчас нелегко, главное, что в МОК идёт работа по подготовке и проведению Игр в Токио. МОК тесно сотрудничает и консультируется с ВОЗ, с оргкомитетом, с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами о возможности переноса отборочных соревнований по датам и местам, чтобы все спортсмены смогли участвовать в квалификационных соревнованиях. На сегодняшний день подготовка к Играм идёт в запланированном режиме, и нет сомнений, что открытие Олимпиады состоится в запланированный день», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Олимпийский игры в Токио должны открыться 24 июля.

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