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Премьер-министр Японии: мы преодолеем коронавирус и без проблем проведём Олимпиаду

Премьер-министр Японии: мы преодолеем коронавирус и без проблем проведём Олимпиаду
Олимпиада 2020 0

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, поделился мнением о возможном переносе соревнований из-за угрозы распространения коронавируса. По словам чиновника, такой вариант правительством Японии не рассматривается.

«Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось», — цитирует Абэ Inside the Games.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тыс. человек, в России — 59.

Однако глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможную отмену Олимпийских игр — 2020. Соревнования должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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