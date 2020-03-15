Премьер-министр Японии: мы преодолеем коронавирус и без проблем проведём Олимпиаду

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, поделился мнением о возможном переносе соревнований из-за угрозы распространения коронавируса. По словам чиновника, такой вариант правительством Японии не рассматривается.
«Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось», — цитирует Абэ Inside the Games.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тыс. человек, в России — 59.
Однако глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможную отмену Олимпийских игр — 2020. Соревнования должны пройти с 24 июля по 9 августа.
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