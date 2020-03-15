Зеппельт раскритиковал руководство Японии и МОК

Немецкий журналист Хайо Зеппельт подверг критике руководство Японии и Международного олимпийского комитета (МОК) за излишнее внимание к важности проведения Олимпийских игр — 2020. По мнению Хайо, чиновники в эти моменты забывают о главном — безопасности людей во всём мире.
«Состоится ли Олимпиада в Токио — это один вопрос. Другое дело, что премьер-министр Японии Абэ и МОК ведут безответственную коммуникационную стратегию. В своих публичных выступлениях они не фокусируются на приоритете №1 на данный момент — защите людей во всём мире», — написал Зеппельт в своём «твиттере», сославшись на заявление Абэ.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможную отмену Олимпийских игр — 2020 из-за распространения коронавируса. В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпиада-2020 пройдёт в запланированные сроки.
- 15 марта 2020
-
12:07
-
11:48
- 13 марта 2020
-
15:18
-
14:52
-
14:24
-
14:02
-
01:01
- 12 марта 2020
-
14:25
-
12:41
-
08:59
- 11 марта 2020
-
10:24
-
04:09
- 10 марта 2020
-
09:31
- 9 марта 2020
-
15:04
- 6 марта 2020
-
19:21
-
09:17
- 5 марта 2020
-
16:25
- 4 марта 2020
-
21:49
- 3 марта 2020
-
21:38
-
18:51
-
16:49
-
12:23
- 2 марта 2020
-
07:14
- 28 февраля 2020
-
19:53
-
18:58
-
17:50
- 27 февраля 2020
-
13:37
-
12:42
- 26 февраля 2020
-
19:31
- 25 февраля 2020
-
18:18
-
14:11
- 17 февраля 2020
-
10:56
- 6 февраля 2020
-
16:12
- 5 февраля 2020
-
13:42
- 24 января 2020
-
16:48