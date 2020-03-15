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Зеппельт раскритиковал руководство Японии и МОК

Зеппельт раскритиковал руководство Японии и МОК
Олимпиада 2020 0

Немецкий журналист Хайо Зеппельт подверг критике руководство Японии и Международного олимпийского комитета (МОК) за излишнее внимание к важности проведения Олимпийских игр — 2020. По мнению Хайо, чиновники в эти моменты забывают о главном — безопасности людей во всём мире.

«Состоится ли Олимпиада в Токио — это один вопрос. Другое дело, что премьер-министр Японии Абэ и МОК ведут безответственную коммуникационную стратегию. В своих публичных выступлениях они не фокусируются на приоритете №1 на данный момент — защите людей во всём мире», — написал Зеппельт в своём «твиттере», сославшись на заявление Абэ.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможную отмену Олимпийских игр — 2020 из-за распространения коронавируса. В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпиада-2020 пройдёт в запланированные сроки.

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