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«Мы понятия не имеем, насколько всё плохо». Британский бегун предложил перенести Олимпиаду

«Мы понятия не имеем, насколько всё плохо». Британский бегун предложил перенести Олимпиаду
Олимпиада 2020 / Лёгкая атлетика 0

Британский бегун Гай Лермонт предложил перенести летние Олимпийские игры в Токио из-за угрозы распространения коронавируса.

«Нам, спортсменам, нужна ясность, прозрачность и гибкость. Пресс-конференция премьер-министра Японии не вселила в меня уверенность в том, что Игры состоятся. Мы понятия не имеем, насколько всё плохо. Может быть, то, что мы видели, это лишь верхушка айсберга.

Конечно, МОК и весь мир хотят проведения успешных Олимпийских игр. Но я уверен, что для этого Олимпиаду надо перенести. Не думаю, что официальные лица смогут предоставить гарантии.

Я буду рад, если Олимпиада состоится не раньше октября, а может даже в 2021 или 2022 году. По крайней мере у спортсменов будет время составить план, тренироваться и, самое главное, к этому времени угроза снизится», — цитирует Лермонта The Guardian.

Олимпиада запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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