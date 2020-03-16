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Российские бадминтонисты Иванов и Созонов гарантировали себе участие в Олимпиаде

Российские бадминтонисты Иванов и Созонов гарантировали себе участие в Олимпиаде
Олимпиада 2020 / Бадминтон 0

Российский дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов завоевал бронзу старейшего и одного из самых престижных турниров Мирового тура по бадминтону — YONEX All England Open 2020. В полуфинале россияне проиграли будущим победителям – японской паре Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ.

За выступление россияне получили 8400 рейтинговых очков в олимпийском отборе и фактически обеспечили себе путёвку на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба НФБР.

«Всем спасибо за поддержку – кто болел, кто смотрел. Знаю, таких очень много, и каждому хочется передать отдельное спасибо, потому что без этой поддержки мы не смогли бы сделать такой результат. Были тяжёлые матчи, мы старались. Конечно, хотелось золото. Но этот результат, безусловно, высокий, он принёс нам не только радость, но и большое количество олимпийских очков. Теперь мы точно отобрались и поедем на Олимпийские игры в Токио, где будем иметь шанс показать свои силы!» — сказал Иванов.

«Тоже хочу поблагодарить болельщиков, кто не побоялся прийти. Мы думали, что будем играть при пустых залах, но нет – народ пришёл, смотрел и болел. Постараемся теперь оправдать все надежды на Олимпийских играх», — подчеркнул Созонов.

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