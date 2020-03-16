Австралийский тренер по лёгкой атлетике: не похоже, что Олимпиада состоится в срок

Известный австралийский тренер по лёгкой атлетике Ник Бидо предположил, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) будут перенесены из-за угрозы распространения коронавируса.

«В настоящее время ситуация ухудшается. Не похоже, что Олимпиада состоится в срок. У крупных стран просто не будет команд. Думаю, Игры перенесут на год.

Маленьким видам спорта нужна Олимпиада, чтобы получать прибыль. Они не выживут без Олимпиады. Поэтому я считаю, что полной отмены Игр не будет, их лишь перенесут», — приводит слова Бидо Brisbane Times.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.