Австралийский тренер по лёгкой атлетике: не похоже, что Олимпиада состоится в срок
Известный австралийский тренер по лёгкой атлетике Ник Бидо предположил, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) будут перенесены из-за угрозы распространения коронавируса.
«В настоящее время ситуация ухудшается. Не похоже, что Олимпиада состоится в срок. У крупных стран просто не будет команд. Думаю, Игры перенесут на год.
Маленьким видам спорта нужна Олимпиада, чтобы получать прибыль. Они не выживут без Олимпиады. Поэтому я считаю, что полной отмены Игр не будет, их лишь перенесут», — приводит слова Бидо Brisbane Times.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
«Мы понятия не имеем, насколько всё плохо». Британский бегун предложил перенести Олимпиаду
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