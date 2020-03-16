МОК исключает проведение Олимпиады-2020 в Токио без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) исключает проведение Игр в Токио за закрытыми дверями, потому что это противоречило бы всей философии олимпийского движения, которое стремится объединить людей по всему миру на празднике спорта.

Несмотря на то что соревнования по большинству видов спорта отменены из-за угрозы коронавируса, МОК и оргкомитет Игр в Токио прилагают все усилия, чтобы дать спортсменам шанс выступить в июле на летней Олимпиаде. В МОК считают, что более чем за четыре месяца до старта Игр нет необходимости торопиться с решением об их переносе.



Вместе с тем в МОК не рассматривают вариант проведения Игр без зрителей.

«Это пойдёт вразрез со всем, что мы отстаиваем. Олимпиада — это больше чем просто серия соревнований, это то, что объединяет всех вместе, праздник спорта. Олимпиада с закрытыми дверями и без зрителей — это не вариант», — цитирует представителей МОК The Guardian.

Также отметим, что любое нарушение графика проведения Игр будет иметь серьёзные последствия для спонсоров, вещателей, авиакомпаний, отелей и волонтёров, а также может привести к потере организаторами $ 1 млрд только на продажах билетов.