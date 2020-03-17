Премьер-министр Японии: страны «Большой семёрки» поддержали проведение Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что лидеры стран «Большой семёрки» согласились выступить в поддержку проведения полноценных Олимпийских игр, несмотря на угрозу распространения коронавируса, сообщает Reuters. «Большая семёрка» — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Мы хотим провести полноценные соревнования в знак доказательства того, что человечество может победить новый коронавирус», — сказал Абэ.

Сэйко Хасимото, министр Японии, курирующая подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио, на пресс-конференции объяснила, что под «полноценными Играми» подразумевается проведение Олимпиады летом со зрителями.

При этом, согласно опросу, 63% процента жителей Японии выступили за отмену Игр-2020.