Премьер-министр Японии: страны «Большой семёрки» поддержали проведение Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что лидеры стран «Большой семёрки» согласились выступить в поддержку проведения полноценных Олимпийских игр, несмотря на угрозу распространения коронавируса, сообщает Reuters. «Большая семёрка» — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.
«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Мы хотим провести полноценные соревнования в знак доказательства того, что человечество может победить новый коронавирус», — сказал Абэ.
Сэйко Хасимото, министр Японии, курирующая подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио, на пресс-конференции объяснила, что под «полноценными Играми» подразумевается проведение Олимпиады летом со зрителями.
При этом, согласно опросу, 63% процента жителей Японии выступили за отмену Игр-2020.
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