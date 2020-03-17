Вице-президент Олимпийского комитета Японии заразился коронавирусом
Вице-президент Олимпийского комитета Японии Козо Тасима заразился коронавирусом. Об инфекции сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Японии (JFA), которую возглавляет Тасима.
«У него небольшой жар, появились симптомы пневмонии, но в целом чувствует себя хорошо», — сообщает Japan Times.
62-летний Тасима недавно вернулся из деловой поездки. Он посетил Северную Ирландию, Нидерланды и США. Спортивный функционер проводил также встречи, связанные с заявкой Японии на проведение женского чемпионата мира по футболу в 2023 году.
Ранее власти Японии неоднократно утверждали, что не планируют отменять Олимпийские игры 2020 года в Токио. О намерении провести соревнования сообщили и в Международном олимпийском комитете.
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