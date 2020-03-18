Глава НОК Испании: наши спортсмены на Олимпиаде будут в неравных условиях

Президент Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко предположил, что в случае проведения Олимпиады в Токио испанские спортсмены окажутся в неравных условиях по сравнению с другими из-за ситуации с коронавирусом.

«Решение примет МОК после получения отчётов из Всемирной организации здравоохранения и оргкомитета. Новости, которые мы получаем каждый день, не являются комфортными для всех стран, однако для нас самое важное то, что наши спортсмены не могут тренироваться и готовиться к Играм. Это приведёт к созданию неравных условий.

Мы хотим, чтобы Олимпийские игры состоялись, но при этом они должны быть безопасными. Мы — важная страна в мире, но за четыре месяца до старта Олимпиады наши спортсмены оказались в неравных условиях.

За время паузы ты теряешь силу, выносливость, скорость. Пока ты теряешь, другие выигрывают. В спорте всё решают тысячные доли. Если ты не можешь полноценно тренироваться, то никогда этого не достигнешь», — приводит слова Бланко Marca.

Олимпиада запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Проведение Игр остаётся под угрозой из-за пандемии коронавируса.