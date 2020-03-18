Глава НОК Испании: наши спортсмены на Олимпиаде будут в неравных условиях

Президент Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко предположил, что в случае проведения Олимпиады в Токио испанские спортсмены окажутся в неравных условиях по сравнению с другими из-за ситуации с коронавирусом.
«Решение примет МОК после получения отчётов из Всемирной организации здравоохранения и оргкомитета. Новости, которые мы получаем каждый день, не являются комфортными для всех стран, однако для нас самое важное то, что наши спортсмены не могут тренироваться и готовиться к Играм. Это приведёт к созданию неравных условий.
Мы хотим, чтобы Олимпийские игры состоялись, но при этом они должны быть безопасными. Мы — важная страна в мире, но за четыре месяца до старта Олимпиады наши спортсмены оказались в неравных условиях.
За время паузы ты теряешь силу, выносливость, скорость. Пока ты теряешь, другие выигрывают. В спорте всё решают тысячные доли. Если ты не можешь полноценно тренироваться, то никогда этого не достигнешь», — приводит слова Бланко Marca.
Олимпиада запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Проведение Игр остаётся под угрозой из-за пандемии коронавируса.
- 18 марта 2020
-
13:34
-
13:03
- 17 марта 2020
-
20:22
-
17:43
-
12:55
-
12:01
-
00:21
- 16 марта 2020
-
23:10
-
19:14
-
14:44
-
13:24
-
12:07
- 15 марта 2020
-
18:09
-
12:07
-
11:48
- 13 марта 2020
-
15:18
-
14:52
-
14:24
-
14:02
-
01:01
- 12 марта 2020
-
14:25
-
12:41
-
08:59
- 11 марта 2020
-
10:24
-
04:09
- 10 марта 2020
-
09:31
- 9 марта 2020
-
15:04
- 6 марта 2020
-
19:21
-
09:17
- 5 марта 2020
-
16:25
- 4 марта 2020
-
21:49
- 3 марта 2020
-
21:38
-
18:51
-
16:49
-
12:23