Президент МОК Бах подтвердил намерение провести Олимпиаду-2020 в срок

Президент МОК Томас Бах 18 марта провёл видеоконференцию с руководителями европейских олимпийских комитетов по вопросу предстоящих Игр XXXII Олимпиады в Токио, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Глава Международного олимпийского комитета отметил, что распространение коронавируса – это серьёзная проблема, которая требует осторожного и единого подхода всех стран–участниц олимпийского движения. Он подчеркнул, что основная сложность заключается в стремительно меняющейся ситуации. Сегодня сложно сказать, какой она будет через несколько дней и тем более через несколько недель. Члены рабочей группы, созданной МОК с привлечением экспертов Всемирной организации здравоохранения, сходятся во мнении, что на данный момент не время для принятия радикальных решений, поскольку до запланированного старта Игр в Токио ещё 4 месяца, а улучшение ситуации в борьбе с коронавирусом, по некоторым прогнозам, ожидается уже через 2-2,5 месяца.

Также Бах поддержал слова, сказанные ранее премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который планирует провести Олимпийские игры в Токио в срок, чтобы продемонстрировать всему миру, что человечество сильнее пандемии.