Президент МОК Бах подтвердил намерение провести Олимпиаду-2020 в срок

Президент МОК Томас Бах 18 марта провёл видеоконференцию с руководителями европейских олимпийских комитетов по вопросу предстоящих Игр XXXII Олимпиады в Токио, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Глава Международного олимпийского комитета отметил, что распространение коронавируса – это серьёзная проблема, которая требует осторожного и единого подхода всех стран–участниц олимпийского движения. Он подчеркнул, что основная сложность заключается в стремительно меняющейся ситуации. Сегодня сложно сказать, какой она будет через несколько дней и тем более через несколько недель. Члены рабочей группы, созданной МОК с привлечением экспертов Всемирной организации здравоохранения, сходятся во мнении, что на данный момент не время для принятия радикальных решений, поскольку до запланированного старта Игр в Токио ещё 4 месяца, а улучшение ситуации в борьбе с коронавирусом, по некоторым прогнозам, ожидается уже через 2-2,5 месяца.
Также Бах поддержал слова, сказанные ранее премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который планирует провести Олимпийские игры в Токио в срок, чтобы продемонстрировать всему миру, что человечество сильнее пандемии.
- 19 марта 2020
-
10:13
-
09:36
- 18 марта 2020
-
16:21
-
13:34
-
13:03
- 17 марта 2020
-
20:22
-
17:43
-
12:55
-
12:01
-
00:21
- 16 марта 2020
-
23:10
-
19:14
-
14:44
-
13:24
-
12:07
- 15 марта 2020
-
18:09
-
12:07
-
11:48
- 13 марта 2020
-
15:18
-
14:52
-
14:24
-
14:02
-
01:01
- 12 марта 2020
-
14:25
-
12:41
-
08:59
- 11 марта 2020
-
10:24
-
04:09
- 10 марта 2020
-
09:31
- 9 марта 2020
-
15:04
- 6 марта 2020
-
19:21
-
09:17
- 5 марта 2020
-
16:25
- 4 марта 2020
-
21:49
- 3 марта 2020
-
21:38